La Policía de Neuquén realizó cuatro allanamientos este viernes 18 de septiembre en distintos sectores de la capital provincial, en una investigación por un robo ocurrido en julio. Recuperaron una PlayStation 5, una notebook, un reloj y una mochila. Durante los procedimientos también fueron secuestradas prendas de vestir vinculadas a la causa y cuatro equipos de comunicación utilizados como inhibidores de alarmas. Un hombre de 42 años fue demorado.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Robos y Hurtos, dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Policía de Neuquén. También participaron integrantes del Grupo Recaptura/Oficina Delitos Conexos y de la División Delitos Ambientales.

Qué encontraron durante los allanamientos

Las cuatro diligencias permitieron recuperar distintos elementos que habían sido denunciados como robados.

Entre los objetos recuperados se encuentran:

Una PlayStation 5.

Una computadora notebook.

Un reloj.

Una mochila.

Prendas de vestir consideradas de interés para la investigación.

Cuatro equipos de comunicación tipo inhibidores de alarma.

Los elementos quedaron incorporados a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén.

El procedimiento también terminó con la demora de un hombre de 42 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúa el avance de la causa.

Cuatro inhibidores, otro dato clave de la investigación

El secuestro de cuatro inhibidores de alarma adquiere relevancia porque este tipo de dispositivos ya apareció en distintas investigaciones recientes desarrolladas en Neuquén.

Los inhibidores pueden interferir con la señal utilizada por los sistemas de cierre centralizado y alarmas de determinados vehículos. De esta manera, el propietario puede creer que cerró el automóvil cuando en realidad las puertas permanecen abiertas.

En marzo, una investigación de la Policía de Neuquén derivó en cuatro allanamientos vinculados con una organización que utilizaba inhibidores para cometer robos de vehículos y objetos de su interior. En ese procedimiento también fueron secuestrados dispositivos electrónicos y un inhibidor de frecuencia.

Otro caso reciente ocurrió en agosto, cuando un robo de un celular llevó a la Policía hasta una vivienda de Valentina Sur, donde fueron encontrados cinco equipos de comunicación que, según la investigación, podían ser utilizados para esta modalidad delictiva.

Una modalidad que ya fue investigada en Neuquén

El uso de inhibidores no es nuevo para los investigadores neuquinos. En diciembre de 2024, una investigación por robos cometidos en zonas comerciales de la capital provincial terminó con tres allanamientos y el secuestro de tres inhibidores, además de vehículos, celulares, dinero y documentación. La causa investigaba robos en los que las víctimas habían dejado pertenencias dentro de sus vehículos.

También en marzo de 2025, desde la Policía de Neuquén explicaron públicamente cómo funcionan estos dispositivos y recomendaron comprobar manualmente que las puertas del vehículo hayan quedado efectivamente cerradas después de activar el cierre centralizado.

Este antecedente permite dimensionar por qué la aparición de cuatro inhibidores durante los allanamientos de este viernes constituye uno de los elementos relevantes incorporados a la investigación.

Qué pasará ahora con la investigación

Los elementos secuestrados serán analizados dentro de la causa para determinar su eventual vinculación con el robo ocurrido en julio.

La Justicia deberá establecer además cuál fue la participación del hombre de 42 años demorado durante el operativo y si existen otras personas relacionadas con el hecho.

Por el momento, no se informó que haya detenidos por este caso. La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, mientras la Policía avanza con el análisis de los elementos recuperados y secuestrados.

El resultado de estos procedimientos podría permitir establecer si los inhibidores encontrados fueron utilizados en el robo investigado o si están relacionados con otros hechos cometidos mediante una modalidad similar.