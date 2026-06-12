La Municipalidad de Plottier adaptará la casa de Catalina para facilitar su regreso tras la rehabilitación

La Municipalidad de Plottier confirmó que acompañará a Catalina Galcerán y a su familia con una serie de obras de infraestructura destinadas a adecuar su hogar para la etapa de recuperación que continuará en la ciudad una vez que la niña reciba el alta médica. La iniciativa surge a partir de las recomendaciones realizadas por los profesionales que siguen su tratamiento de rehabilitación, quienes establecieron la necesidad de realizar modificaciones en la vivienda para garantizar condiciones seguras de movilidad y accesibilidad.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo del arquitecto Jorge López, el Municipio de Plottier ejecutará tres intervenciones principales: la refacción de la vereda, la construcción de una rampa de acceso y el acondicionamiento de la entrada vehicular. Según explicaron desde la comuna, estas mejoras permitirán que Catalina pueda desenvolverse con mayor seguridad y comodidad durante el proceso de recuperación, además de facilitar la asistencia y el traslado dentro y fuera del domicilio.

Una respuesta concreta para una familia que atraviesa una situación compleja

En los próximos días se realizará una visita técnica para definir los detalles de las tareas y avanzar con la planificación de los trabajos. Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el acompañamiento a las familias que enfrentan situaciones difíciles forma parte de una política de cercanía con los vecinos y destacaron la importancia de brindar respuestas concretas cuando las necesidades requieren intervenciones específicas.

La decisión también refleja el compromiso de distintas instituciones de la comunidad que, desde que se conoció el caso, han acompañado a Catalina y a su entorno familiar con distintas acciones de apoyo.

Catalina continúa avanzando en su recuperación

Tal como informó previamente Mejor Informado, Catalina permanece internada en el Instituto Fleni de Buenos Aires, donde realiza un intenso tratamiento de rehabilitación.

Durante las últimas semanas, la evolución de la niña mostró señales alentadoras, generando expectativas positivas tanto en su familia como en la comunidad de Plottier, que sigue de cerca cada avance.

La adecuación de la vivienda representa un paso fundamental para preparar su regreso a Neuquén y garantizar que pueda continuar con los cuidados y tratamientos necesarios en un entorno adaptado a sus necesidades.

Una historia que movilizó a Plottier y a toda la región

El caso de Catalina, la nena atropellada por un patrullero a finales de 2025, trascendió los límites de Plottier y despertó muestras de solidaridad en distintas localidades del Alto Valle, Neuquén capital, Cipolletti y otras ciudades de la región. La noticia de las obras llega en un momento especialmente importante para la familia, ya que permite avanzar en uno de los requisitos indispensables para el regreso de la niña a su hogar una vez que los profesionales autoricen su externación.

Mientras continúa la recuperación en Buenos Aires, la comunidad neuquina sigue acompañando el proceso con mensajes de apoyo, campañas solidarias y gestos de cercanía que mantienen vigente una historia que conmueve a toda la provincia.