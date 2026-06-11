Perros antinarcóticos: los aliados silenciosos en la lucha contra las drogas en Neuquén

La lucha contra el narcotráfico y el microtráfico de drogas suele asociarse con allanamientos, investigaciones judiciales, secuestros de sustancias y operativos policiales de gran despliegue. Sin embargo, detrás de muchos de esos procedimientos existe una herramienta tan efectiva como silenciosa: los perros detectores de narcóticos.

En Neuquén, estos canes se han convertido en una pieza fundamental de una estrategia integral que busca combatir la circulación de drogas en las ciudades, rutas y espacios públicos. Su tarea no sólo aporta eficacia a las investigaciones, sino que también permite prevenir delitos y fortalecer los controles en lugares donde miles de vecinos desarrollan su vida cotidiana.

Durante los últimos años, y especialmente a partir del fortalecimiento de las políticas provinciales orientadas a combatir el microtráfico, la presencia de perros antinarcóticos se volvió cada vez más frecuente en operativos preventivos, controles vehiculares, terminales de transporte, encomiendas y espacios recreativos.

Su aporte es indiscutible. Gracias a un entrenamiento especializado y a una capacidad olfativa imposible de igualar por cualquier tecnología disponible, estos animales pueden detectar sustancias ocultas en vehículos, equipajes, paquetes e incluso en lugares especialmente preparados para evitar su descubrimiento.

Los resultados están a la vista. En distintos procedimientos realizados en Neuquén durante los últimos meses, los canes permitieron detectar cargamentos de cannabis y cocaína que intentaban ingresar o circular por la provincia. En muchos casos, sus intervenciones fueron determinantes para orientar las investigaciones y permitir el accionar posterior de la Justicia.

En distintos procedimientos realizados en Neuquén durante los últimos meses, los canes permitieron detectar cargamentos de cannabis y cocaína que intentaban ingresar o circular por la provincia. En muchos casos, sus intervenciones fueron determinantes para orientar las investigaciones y permitir el accionar posterior de la Justicia.

Pero el valor de estos perros va mucho más allá de la detección de drogas.

Su presencia también cumple una función preventiva. Los controles en plazas, parques y otros espacios públicos transmiten un mensaje claro: el Estado está presente y dispuesto a recuperar para las familias aquellos lugares que muchas veces terminan siendo utilizados para actividades vinculadas al consumo o la comercialización de estupefacientes.

Además, existe un aspecto que muchas veces pasa inadvertido. Los perros antinarcóticos no son animales agresivos ni entrenados para atacar. Por el contrario, trabajan a través del juego, el estímulo y la recompensa. Son dóciles, interactúan con la comunidad y permiten desarrollar procedimientos de control sin generar situaciones de tensión innecesarias.

La desfederalización de la persecución del microtráfico permitió que Neuquén asumiera un rol más activo en la investigación de los puntos de venta y distribución de drogas a pequeña escala. En ese contexto, el trabajo coordinado entre la Justicia provincial y las fuerzas de seguridad adquiere una importancia central.

Por supuesto, los canes por sí solos no resuelven el problema de las drogas. Su tarea es complementaria al trabajo de fiscales, jueces, investigadores, policías y organismos especializados que diariamente enfrentan un fenómeno complejo y cambiante.

La desfederalización de la persecución del microtráfico permitió que Neuquén asumiera un rol más activo en la investigación de los puntos de venta y distribución de drogas a pequeña escala. En ese contexto, el trabajo coordinado entre la Justicia provincial y las fuerzas de seguridad adquiere una importancia central.

Cada operativo exitoso, cada kiosco narco desarticulado y cada cargamento secuestrado representa un paso adelante en una problemática que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por eso resulta importante reconocer también a quienes muchas veces quedan fuera de los titulares. Los perros antinarcóticos y sus guías conforman equipos altamente especializados que requieren años de entrenamiento, dedicación y cuidado permanente.

Su labor demuestra que la lucha contra las drogas no depende únicamente de la tecnología o de mayores recursos materiales. También se apoya en la preparación, la inteligencia operativa y el compromiso de quienes trabajan diariamente para proteger a la sociedad.

En tiempos donde la seguridad y el avance del narcotráfico ocupan un lugar central en la agenda pública, valorar el aporte de estos canes no es una cuestión menor. Son aliados silenciosos, eficientes y confiables que contribuyen a fortalecer la prevención y el control, ayudando a construir una provincia más segura para todos los neuquinos.