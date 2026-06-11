Los hospitales Heller y Plottier incorporaron tótems de autogestión y WiFi gratuito para impulsar el uso de la app ANDES

Con el desafío permanente de mejorar el acceso a la salud pública y reducir las barreras burocráticas, el Ministerio de Salud de Neuquén avanza en la incorporación de herramientas digitales que facilitan la vida cotidiana de miles de personas. En ese camino, la aplicación ANDES se convirtió en una de las principales puertas de entrada al sistema sanitario provincial.

La reciente habilitación de la gestión digital de turnos para Medicina General en los hospitales de Plottier y Horacio Heller es un nuevo paso en esa estrategia. A través de la aplicación, los usuarios pueden solicitar turnos de manera ágil, sin necesidad de realizar largas esperas presenciales ni depender exclusivamente de las ventanillas de atención.

¿Qué es ANDES y para qué sirve?

ANDES es una plataforma digital desarrollada por el Sistema Público de Salud de Neuquén. Su función principal es permitir que pacientes y equipos de salud accedan y gestionen información sanitaria de manera segura, organizada y confidencial. La aplicación forma parte de la Historia Unificada Digital de Salud (HUDS), que integra datos médicos registrados en distintos establecimientos públicos y privados de la provincia.

A través de la app, los usuarios pueden:

Solicitar y consultar turnos médicos.

Acceder a estudios de laboratorio.

Ver registros de vacunación.

Consultar información de su historia de salud.

Ubicar centros de salud y hospitales cercanos.

Realizar distintos trámites vinculados al sistema sanitario.

La herramienta está disponible para cualquier persona que necesite atención en el sistema público, independientemente de que tenga o no obra social o prepaga.

Tecnología para reducir desigualdades

Uno de los aspectos centrales de esta nueva etapa es la instalación de tótems de autogestión en los hospitales Heller y Plottier. Estos dispositivos permiten que quienes aún no utilizan la aplicación puedan realizar el trámite directamente desde el establecimiento de salud.

Además, ambos hospitales cuentan con conexión WiFi gratuita para que los usuarios descarguen la aplicación, creen su perfil y gestionen turnos desde sus propios teléfonos celulares.

La medida busca evitar que la brecha digital se convierta en una barrera para acceder a la atención médica, especialmente para quienes tienen dificultades de conectividad o menos experiencia con herramientas tecnológicas.

Salud pública más cerca y más simple

Desde el Ministerio de Salud destacan que la digitalización no reemplaza la atención presencial, sino que suma alternativas para que las personas puedan resolver trámites de manera más rápida y cómoda. La posibilidad de gestionar turnos desde el celular representa un ahorro de tiempo para pacientes, familias y trabajadores del sistema sanitario.

Al mismo tiempo, la información centralizada permite mejorar la organización de las agendas médicas y optimizar los recursos disponibles. En una provincia extensa y con realidades geográficas diversas, herramientas como la app ANDES apuntan a que el acceso a la salud sea cada vez más equitativo, poniendo la tecnología al servicio de un derecho esencial.