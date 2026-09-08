Un procedimiento conjunto entre personal policial de Comisarías 16° y 18°, con la colaboración de División Monitoreo, permitió recuperar una motocicleta que había sido sustraída durante la noche del lunes 7 de septiembre en la ciudad de Neuquén.

Como resultado, cuatro personas fueron demoradas, entre ellas dos menores de edad.

El hecho se registró alrededor de las 20:30, cuando autores desconocidos sustrajeron una motocicleta Yamaha FZ que se encontraba estacionada frente a un comercio.

A partir del análisis de registros fílmicos y del seguimiento realizado mediante las cámaras de seguridad, cerca de las 22:15 el rodado fue localizado en el sector Toma 7 de Mayo.

Al arribar al lugar, efectivos de Comisaría 18° encontraron a cuatro personas junto a la motocicleta, quienes presuntamente se encontraban manipulando el sistema de ignición y retirando sus espejos retrovisores.

Tras verificar que se trataba del vehículo denunciado como sustraído, procedieron a la demora de los involucrados y al secuestro preventivo del rodado.

Finalmente, tomó intervención la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que impartió las medidas correspondientes respecto de los mayores involucrados, mientras que por los dos menores se dio intervención a la Comisaría del Menor y la Mujer Neuquén.