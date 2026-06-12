Este jueves estuvo marcado por un episodio de tensión en la sede de la UOCRA, ubicada en pleno centro de Roca, donde la Policía de Río Negro intervino para controlar un conflicto que derivó en la detención de cuatro hombres. El hecho se inició tras una comunicación telefónica que alertó sobre una discusión en la delegación sindical. Al llegar al lugar, móviles de la Comisaría 3° encontraron a varias personas protagonizando un altercado, uno de ellos portaba una cadena. Los efectivos desplegaron tareas de prevención y lograron restablecer el orden, evitando que la situación escalara.

Sin embargo, en medio del operativo, cuatro hombres de entre 26 y 45 años se retiraron en un vehículo, aunque no llegaron muy lejos. Minutos después, el rodado fue localizado y sus ocupantes quedaron detenidos. Paralelamente, desde la sede gremial se informó que se habían producido daños en las instalaciones y que un trabajador sufrió una herida en una mano durante el enfrentamiento.

El Gabinete de Criminalística realizó las pericias iniciales, secuestró la cadena utilizada en el incidente y preservó el vehículo para avanzar con las diligencias judiciales. Además, las cámaras de seguridad del edificio serán analizadas para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades.

Por disposición de la Fiscalía de turno, los cuatro detenidos fueron imputados en una causa vinculada a lesiones, daños y amenazas. La investigación continúa con nuevas medidas destinadas a esclarecer por completo lo ocurrido en la sede sindical.