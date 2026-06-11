La renovación del principal acceso al Aeropuerto Internacional de Bariloche quedó más cerca de convertirse en realidad. Este jueves, el Gobierno de Río Negro avanzó con la apertura de las ofertas económicas para ejecutar la obra sobre la Ruta Provincial 80, una intervención que promete cambiar por completo uno de los corredores más importantes de la ciudad.

El acto fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés, quienes destacaron la importancia estratégica de un proyecto que apunta a mejorar la conectividad, reforzar la seguridad vial y darle una nueva imagen al ingreso de una de las ciudades turísticas más importantes del país.

La futura obra contempla una intervención integral. Entre los trabajos previstos se encuentran la construcción de una nueva calzada, banquinas pavimentadas, mejoras en la señalización y otras tareas destinadas a optimizar la circulación de los miles de vehículos que diariamente transitan entre el aeropuerto y el casco urbano de Bariloche.

El interés que despertó el proyecto quedó reflejado en la licitación. Se presentaron seis empresas con un total de siete ofertas económicas, cuyos montos ahora serán analizados por las autoridades provinciales antes de avanzar con la adjudicación definitiva.

Durante la actividad, Weretilneck remarcó que la obra forma parte de una planificación conjunta con el municipio y sostuvo que las inversiones se definen en función de las necesidades planteadas por la ciudad. Por su parte, Cortés destacó el trabajo coordinado entre Provincia y Municipio para avanzar con proyectos de infraestructura que acompañen el crecimiento de Bariloche.

Además, el mandatario provincial aprovechó la jornada para repasar otras obras de gran magnitud que se encuentran en marcha, entre ellas la nueva Terminal de Ómnibus y el Plan Director de Agua de la Zona Sur, una iniciativa destinada a garantizar el abastecimiento para más de 75.000 vecinos.

La remodelación de la Ruta 80 cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y es considerada una pieza clave dentro de la estrategia provincial para fortalecer la infraestructura turística, impulsar la actividad económica y generar empleo en una ciudad que cada año recibe a cientos de miles de visitantes.