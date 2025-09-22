Un grave episodio de violencia se registró en la mañana de este lunes a pocos kilómetros al norte de Roca mientras se desarrollaba una protesta de desocupados de la construcción que reclamaban puestos de trabajo en Vaca Muerta Oleoducto Sur. Según denunciaron testigos, un delegado de la UOCRA extrajo un arma de fuego y efectuó al menos un disparo durante una discusión con manifestantes desocupados. El hecho generó tensión en el lugar y motivó la intervención de la Policía de Río Negro, que inició actuaciones por amenazas calificadas y uso de arma.

El reclamo se inició por puestos de trabajo en obras vinculadas al sector petrolero. En medio de la concentración, se produjo un enfrentamiento verbal entre grupos internos del gremio, que derivó en agresiones físicas y la aparición del arma. “Hubo una pelea a golpes de puño y después uno de los delegados sacó un arma.

El auto del delegado de Uocra fue atacado a piedrazos

La Policía montó un operativo y tomó declaraciones a los testigos. El delegado señalado fue identificado y se evalúa su situación procesal. Desde la fuerza se indicó que se abrió una causa judicial por amenazas con arma de fuego, y que se trabaja en conjunto con la Fiscalía para determinar responsabilidades. No se registraron heridos, pero dos personas fueron atendidas por lesiones menores producto de la pelea previa.

La presencia de efectivos de seguridad y móviles en el sector se mantendrá mientras que los manifestantes ratificaron que no levantarán la medida hasta obtener respuestas.