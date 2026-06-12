Los trabajadores estatales de Río Negro ya tienen confirmado un nuevo aumento salarial. El Gobierno provincial anunció que los haberes de junio tendrán una actualización del 4,28%, porcentaje que también impactará en la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) que se abonará durante este mes.

La suba forma parte del acuerdo alcanzado en la Mesa de la Función Pública y responde al sistema de actualización automática que la provincia aplica cada dos meses. El objetivo es que los salarios no queden rezagados frente al avance de los precios y acompañen la evolución de la inflación.

Para llegar al porcentaje final se tomaron los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril y mayo, tanto a nivel nacional como provincial. En abril, la inflación fue del 2,6% en el país y del 2,1% en Viedma. En mayo, en tanto, los registros fueron del 2,1% a nivel nacional y del 1,67% en la capital rionegrina.

A partir de esos números se realizó el promedio correspondiente y luego se acumuló la variación de ambos meses, lo que arrojó un incremento final del 4,28% para el bimestre junio-julio.

Desde el Gobierno destacaron que este mecanismo permite actualizar los salarios de manera automática sin necesidad de abrir una nueva negociación cada vez que se conocen los índices inflacionarios. La medida alcanzará a los distintos sectores de la administración pública provincial y tendrá un efecto directo tanto en los sueldos que se liquidarán este mes como en el cálculo del medio aguinaldo, un ingreso esperado por miles de familias rionegrinas.

Con este nuevo ajuste, la Provincia vuelve a aplicar la cláusula acordada con los gremios para que los salarios acompañen la inflación real, en un contexto donde la evolución de los precios sigue siendo uno de los principales temas de atención para los trabajadores.