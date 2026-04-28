Un negocio montado en pleno barrio

Cuatro personas quedaron imputadas por vender droga en el barrio Valentina Sur de Neuquén. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, operaban desde al menos enero y utilizaban casas, y hasta un kiosco como puntos de venta.

La investigación apunta a una actividad sostenida en distintos sectores del barrio, con movimientos que se repetían y que terminaron siendo detectados.

Allanamientos, droga y dinero

El avance del caso se dio tras 12 allanamientos simultáneos realizados el fin de semana pasado por la fiscalía y la Policía provincial.

Como resultado, secuestraron 2,5 kilos de estupefacientes, dinero en efectivo y clausuraron una vivienda vinculada a la maniobra.

Medidas para cortar el vínculo con el barrio

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial, la fiscal de Narcocriminalidad, Eugenia Titanti, pidió medidas concretas para evitar que los acusados continúen operando o interfieran en la investigación.

El juez de garantías avaló el planteo: tres de los imputados deberán fijar domicilio fuera de Valentina Sur y tienen prohibido regresar durante el proceso. El cuarto quedó con prisión domiciliaria, controlado con tobillera electrónica y también fuera del sector.

Además, todos deberán presentarse semanalmente, no podrán contactarse entre sí, deberán cumplir una caución de 10 millones de pesos y tienen prohibido salir del país.

Un contexto que complica las denuncias

La fiscalía sostuvo que la exclusión del barrio era necesaria para proteger a vecinos y testigos.

En la audiencia se expuso que existe un contexto que dificulta denunciar este tipo de situaciones, lo que llevó a reforzar las medidas para evitar presiones o interferencias.

Cuatro meses para profundizar la investigación

La causa fue formalizada por el delito de comercialización de estupefacientes y tendrá un plazo de investigación de cuatro meses.

En ese tiempo, la fiscalía buscará reunir más pruebas sobre el funcionamiento de los puntos de venta detectados y el rol de cada uno de los imputados.