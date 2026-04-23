La Policía de Neuquén llevó adelante un importante operativo de prevención en el barrio Valentina Sur, con el objetivo de reforzar la seguridad y la presencia en territorio. El despliegue, encabezado por la Comisaría 44°, se realizó durante la tarde del niercoles y dejó como saldo más de 150 controles, actas contravencionales y vehículos secuestrados.

El procedimiento se desarrolló entre las 18 y las 21 horas, con la instalación de cuatro puestos fijos en puntos estratégicos de la jurisdicción. Entre ellos, se destacaron intersecciones clave como Maquinchao y Catan Lil, San Ignacio y El Sol, Bustos Pérez y Jorge Águila, y Catan Lil y Río Turbio.

El operativo contó con la participación articulada de distintas áreas, incluyendo personal de Metropolitana, Dirección Tránsito Neuquén, Infantería del DEMOSE, División Motorizada, Bici Policía y Tránsito Municipal, consolidando un trabajo conjunto enfocado en la prevención.

Como resultado, se identificaron 110 personas, se controlaron 69 vehículos y 41 motocicletas. Además, se labraron 32 actas contravencionales y se procedió al secuestro de 4 automóviles y 26 motocicletas por distintas irregularidades.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia sostenida para fortalecer la seguridad, mejorar la circulación y generar mayor tranquilidad entre los vecinos, a través de una presencia activa y coordinada en los barrios.