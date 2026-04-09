El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a dos varones por el ataque a tiros a un carro de comida en la ciudad de Neuquén, como consecuencia del cual murió Rodrigo Campos de 19 años y resultó herida una adolescente de 15 años.

La acusación la hizo la fiscal del caso Lucrecia Sola, de la fiscalía de Homicidios, durante una audiencia en la Ciudad Judicial en la que pidió que ambos acusados permanezcan detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Cómo fueron los hechos

La fiscal explicó que el hecho fue cometido el pasado 6 de abril, alrededor de las 23.30, en la intersección de Puerto Deseado y Juez Garro del barrio Valentina Sur.

Ambos acusados cometieron el ataque desde una moto que era conducida por el primero de ellos y en la que el segundo iba como acompañante.

Mientras circulaban por Garro en dirección hacia Puerto Deseado y, al llegar a la esquina, uno de los dos presos realizó numerosos disparos con un arma de fuego hacia un grupo de personas que estaba en el lugar, con la intención de matarlas, según indicó la fiscal del caso.

Luego, continuaron sobre la moto y al cruzar Puerto Deseado, realizó más disparos, hasta que finalmente escaparon del lugar a toda velocidad.

Como consecuencia del ataque, Rodrigo Campos recibió un disparo en la zona abdominal. Fue trasladado en un auto particular hacia el hospital Bouquet Roldán, donde falleció como consecuencia de la herida.

Además, una adolescente de 15 años resultó herida en ambas piernas. También fue trasladada en un auto hacia el mismo hospital, donde horas después recibió el alta médica.

Los delitos y las medidas cautelares

El delito que la fiscal del caso les atribuyó a los imputados fue homicidio agravado por la utilización de arma de fuego y tentativa de homicidio agravado por la utilización de arma de fuego, ambos hechos en concurso real y en calidad de coautores.

El juez de garantías Lucas Yancarelli, avaló la formulación de cargos y estableció el plazo de investigación en cuatro meses. Mientras que la prisión preventiva fue de un mes.