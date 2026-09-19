La Justicia provincial avanzó con una investigación por presunta comercialización de estupefacientes en Centenario y formuló cargos contra cuatro personas acusadas de integrar una organización dedicada a la venta de cocaína y marihuana en distintos puntos de la ciudad.

La acusación fue presentada por la fiscal del caso, Silvia Moreira, durante una audiencia en la que detalló tres hechos investigados y solicitó medidas cautelares para los imputados. La jueza de garantías Natalia Peloso avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses.

Según la investigación, tres hombres identificados por sus iniciales como M.N.V.A., J.P.Z.A. y K.B., junto a una mujer M.A.A., habrían comercializado drogas al menos desde septiembre de 2024 hasta el 12 de septiembre de este año en viviendas ubicadas sobre las calles México, Costa Rica, Puerto Argentino y Ricardo Güiraldes.

La fiscalía sostuvo que las operaciones se realizaban principalmente durante la tarde y la noche, mediante pagos en efectivo y transferencias a través de billeteras virtuales.

Allanamientos en Centenario: secuestraron drogas, dinero y elementos para fraccionamiento

La causa tuvo un avance clave el pasado 12 de septiembre, cuando personal de la División Antinarcóticos de la Policía de Neuquén realizó allanamientos en distintos domicilios vinculados a la investigación.

Durante los procedimientos se secuestraron sustancias estupefacientes, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, retazos de nylon utilizados para el fraccionamiento de droga y 638.230 pesos en efectivo.

La fiscalía describió además los presuntos roles de cada integrante dentro de la organización. Según la acusación, M.N.V.A. era quien coordinaba la compra y venta de estupefacientes, mantenía activos los puntos de comercialización, administraba la recaudación y tenía contacto con proveedores.

Por su parte, M.A.A. y J.P.Z.A. habrían administrado pagos, transferencias y almacenamiento de dinero y sustancias, mientras que K.B. fue señalado como vendedor en los puntos de expendio.

Por estos hechos, los tres primeros fueron acusados por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en calidad de coautores. En tanto, K.B. fue imputado como partícipe secundario.

Disparos y amenazas: un acusado enfrentará cargos adicionales

La fiscalía también atribuyó a M.N.V.A. un episodio ocurrido el 15 de septiembre de 2025, cuando presuntamente realizó disparos contra una vivienda ubicada sobre calle Puerto Argentino.

De acuerdo con la acusación, el propietario de la casa salió al escuchar que golpeaban las manos y observó a un grupo de personas entre las que se encontraba el imputado. En ese contexto, se habrían efectuado disparos de arma de fuego sin que se registraran personas heridas.

Horas más tarde, según la investigación, el acusado regresó al lugar y habría amenazado a la víctima con un arma para que abandonara la localidad.

Por estos hechos fue imputado por abuso de armas en concurso real con amenazas agravadas.

Acusan a uno de los imputados de intentar embestir a un policía durante una fuga

Otro de los hechos atribuidos a M.N.V.A. ocurrió el 11 de abril de 2026 en el barrio Fonavi de Centenario.

La acusación sostiene que personal de la Comisaría 52 observó un Volkswagen Vento estacionado sobre calles Honduras y Perú. Cuando dos personas llegaron al vehículo, el imputado subió al automóvil e intentó embestir a uno de los efectivos para evitar ser identificado.

La persecución continuó por calle Nicaragua hasta que el conductor abandonó el auto y escapó a pie.

Durante la huida, según la fiscalía, dejó caer un envoltorio con 137 gramos de clorhidrato de cocaína. Posteriormente, en el vehículo fueron hallados otros 33 gramos de cocaína y marihuana.

La conducta fue calificada como atentado a la autoridad.

La jueza confirmó los cargos y dictó prisión preventiva para el principal acusado

Durante la audiencia, las defensas plantearon la incompetencia de la Justicia provincial para intervenir en el caso, aunque el pedido fue rechazado por la jueza Natalia Peloso.

La magistrada dio por formulados todos los cargos y estableció un plazo de investigación de cuatro meses.

Además, dispuso la prisión preventiva por cuatro meses para M.N.V.A., quien permanecerá alojado en un establecimiento carcelario. También le prohibió cualquier tipo de contacto con la víctima del hecho de abuso de armas.

Respecto de M.A.A. y J.P.Z.A., la jueza otorgó la prisión domiciliaria por cuatro meses con monitoreo y control judicial.

En cambio, rechazó la prisión preventiva y la domiciliaria para K.B., quien recuperó la libertad bajo medidas cautelares. Entre ellas, deberá fijar domicilio y presentarse tres veces por semana en la Comisaría 52.

Asimismo, la resolución autorizó el embargo de cuentas bancarias y billeteras virtuales, vehículos secuestrados y la clausura preventiva de los inmuebles señalados por la investigación como presuntos puntos de venta de drogas.