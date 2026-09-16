Dos allanamientos en el barrio San Agustín dejaron una mujer detenida y cocaína secuestrada durante la tarde del martes en Paraná. Uno de los procedimientos se realizó en un comercio de calle El Palenque al 2300. El segundo se concretó en una vivienda situada a cuatro cuadras, sobre Don Segundo Sombra.

Las medidas comenzaron alrededor de las 17 y concluyeron a las 20:30. Fueron ejecutadas por personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, con apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE). Todo en el marco de la legislación provincial sobre narcomenudeo.

El director de Drogas Peligrosas, Claudio Passadore, explicó a Elonce que las órdenes fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías Nº 2 de Paraná, a cargo de José Ruhl, y por la Fiscalía especializada encabezada por Santiago Alfieri.

La causa había sido investigada por una fuerza federal

Passadore aclaró que la investigación no había sido desarrollada por la Policía de Entre Ríos. Según indicó, las tareas previas estuvieron a cargo de una fuerza federal. La repartición provincial intervino para ejecutar las nuevas medidas judiciales.

Vinoteca allanada por venta de drogas: era un búnker camuflado

Uno de los allanamientos se realizó en un inmueble que funcionaba como vinoteca sobre calle El Palenque. En el lugar, los agentes encontraron dos envoltorios con clorhidrato de cocaína. Fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Fiscalía. Passadore indicó que no se trató de una cantidad importante de droga. "Fueron pequeñas dosis, no más de dos envoltorios", puntualizó.

Un local con características de búnker

El jefe policial explicó que el comercio presentaba una estructura que dificultaba el ingreso. Era similar a la encontrada en otros procedimientos vinculados con la venta minorista de estupefacientes.

"Pudimos observar que estaba como camuflada también la venta de estupefacientes, por la característica que tenía la reja, inclusive un hogar para quemar, muy similar a todos los procedimientos donde hemos encontrado este tipo de búnker oculto", describió. También mencionó que el lugar tenía una puerta reforzada, varias trabas y pasaportes. Debido a esas características y por disposición del fiscal, el establecimiento quedó clausurado y rodeado con una cinta de seguridad.

El funcionario evitó afirmar si la vinoteca funcionaba efectivamente como fachada para la comercialización de drogas. Esto se debe a que la fuerza provincial no tuvo a su cargo la investigación. Esa circunstancia deberá determinarse con las pruebas reunidas en el expediente.

Albañiles trabajaban después de un procedimiento anterior

Al momento de la llegada de la Policía, había albañiles reparando el acceso del inmueble. Passadore explicó que el local había sido allanado previamente por una fuerza federal. Los trabajadores refaccionaban los daños ocasionados durante aquella irrupción.

"Ya había pasado alrededor de un día y estaban trabajando nuevamente, refaccionando parte de esa vinoteca o de ese búnker que estaba camuflado", señaló el director de Drogas Peligrosas. La presencia de los obreros no impidió la realización de la nueva medida judicial. Tras la inspección y el hallazgo de los envoltorios con cocaína, el comercio quedó cerrado por orden de la Fiscalía.

Una mujer quedó detenida

El segundo procedimiento se desarrolló en una vivienda de calle Don Segundo Sombra, ubicada aproximadamente a cuatro cuadras del comercio. Allí fue detenida una mujer cuya captura había sido solicitada en el marco de la investigación.

Passadore explicó que en ese domicilio no se encontraron estupefacientes. Sin embargo, los policías secuestraron un teléfono celular que será analizado por disposición del fiscal. "Seguramente tenía una participación en la investigación que llevó adelante el fiscal Alfieri, porque se pedía la detención de esta mujer", indicó. Aclaró que los detalles de su presunta intervención forman parte del expediente judicial.

La detenida quedó a disposición de la Justicia. La cocaína y el dispositivo telefónico fueron incorporados como evidencia. La Fiscalía continuará con el análisis de los elementos para establecer el funcionamiento del lugar y la eventual responsabilidad de las personas investigadas.