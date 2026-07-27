Personal del Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén detuvo a una mujer de 20 años en el marco de una investigación judicial por el incendio que, el pasado 20 de abril, destruyó cinco viviendas en el sector de Colonia Rural Nueva Esperanza y provocó importantes pérdidas materiales.

La medida fue dispuesta por la autoridad judicial interviniente, que había emitido una orden de detención vigente en el marco de la causa.

A partir de diversas tareas investigativas desarrolladas por efectivos de la División Estafas y Otras Defraudaciones, se logró establecer que la sospechosa se encontraba en inmediaciones de la Comisaría 19.ª.

Con esa información, se conformó una comisión policial que llevó adelante las tareas de verificación, logrando localizar a la mujer cuando se retiraba de la dependencia policial. En ese momento se hizo efectiva su detención.

Posteriormente, fue trasladada al Departamento Delitos Económicos, donde se realizaron las diligencias procesales correspondientes y se la notificó de su detención por su presunta participación en los delitos de usurpación y estrago