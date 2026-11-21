Un hombre identificado con las iniciales J.G.A. cumplirá una condena de ocho años de prisión efectiva por participar en una agresión sexual grupal en Neuquén Capital. Un tribunal colegiado dictó la resolución este jueves 19 de noviembre tras evaluar el acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal. El sentenciado quedó detenido inmediatamente en la sala para iniciar el cumplimiento de su castigo.

El fiscal del caso Gastón Medina y la asistente letrada Solange Velázquez solicitaron el monto de la pena durante la audiencia. La defensa particular no cuestionó el requerimiento formulado por los representantes estatales. Para fundamentar los años de encierro, los acusadores señalaron la magnitud del daño provocado a la mujer y el aprovechamiento de su vulnerabilidad.

Los agresores interceptaron a la víctima durante la madrugada

El ataque sucedió alrededor de las tres de la mañana del 13 de noviembre de 2025 en el barrio Islas Malvinas de Neuquén. La damnificada caminaba hacia un comercio próximo para comprar bebidas cuando cruzó a un vecino conocido, a J.G.A. y a un tercer individuo aún sin identificar. Después de compartir unos tragos, los tres hombres trasladaron a la mujer hacia una casa cercana donde cometieron los abusos hasta que ella logró escapar.

Al momento de definir la sanción, la fiscalía ponderó que el acusado carecía de antecedentes penales computables. Los funcionarios también tuvieron en cuenta que el imputado asumió su responsabilidad y que la víctima expresó su voluntad de cerrar definitivamente esta etapa.

El condenado figurará en el registro provincial de agresores

La jueza Carina Álvarez y los jueces Lucas Yancarelli y Luis Giorgetti avalaron la pena solicitada y ordenaron el traslado inmediato del detenido. Durante la misma jornada, tanto la acusación como la defensa desistieron de los plazos para presentar impugnaciones, lo que dejó firme el fallo en el acto.

Además del encierro efectivo, los magistrados dispusieron incorporar al sentenciado en el Registro Provincial de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Sexuales (RiPeCoDis). De esta manera, los tribunales neuquinos concluyeron el proceso contra el segundo implicado en esta causa, mientras el vecino involucrado ya había resuelto su situación anteriormente.