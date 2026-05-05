Se confirmó la pena de 8 años de prisión para Beatriz Esther Cayún, declarada responsable por el delito de incendio seguido de muerte en perjuicio de su pareja, José Emiliano Catricura, en el paraje Trompul en San Martín de los Andes.

El fiscal jefe Gastón Ávila y la fiscal del caso Inés Gerez habían pedido en una audiencia de abril ante el Tribunal de Impugnación, la ratificación de la condena de 8 años, que impuso en diciembre del año pasado el tribunal colegiado integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Federico Sommer y Diego Chavarría Ruíz.

El T.I tomó intervención luego de que la defensa de la mujer recurriera con un pedido de nulidad. Finalmente este, compuesto por la jueza Patricia Lupica Cristo y los jueces Eulogio Nazareno y Mauricio Macagno, resolvió “no hacer lugar por unanimidad a la impugnación ordinaria deducida por la defensa técnica, por no haber demostrado los agravios denunciados”.

Cómo fue la tragedia

El incidente ocurrió el 10 de febrero de 2024, entre las 8:30 y las 9:00, en la vivienda que la pareja compartía en el paraje Trompul. Tras una discusión, Cayún arrojó nafta dentro de la casa y encendió un fósforo, provocando un incendio inmediato.

Una explosión trabó la puerta de entrada y Catricura quedó atrapado; aunque logró salir por la parte trasera, sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo y murió horas más tarde.

Durante la determinación de la pena, la fiscalía había solicitado 9 años de prisión. Sin embargo, los jueces fijaron el mínimo legal de 8 años, valorando como atenuantes la falta de antecedentes y las lesiones sufridas durante el siniestro por la propia Cayún.