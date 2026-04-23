Tirador de ATE en San Martín de los Andes: cómo llegó a la libertad condicional y qué condiciones deberá cumplir

La Justicia de Neuquén resolvió otorgarle la libertad condicional a Pedro Darío Jofré Luján, el gremialista de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que en julio de 2022 abrió fuego en medio de una manifestación sindical en San Martín de los Andes. La Justicia ya le había autorizado salidas transitorias y tras haber cumplido el tiempo mínimo de la condena, que exige la normativa vigente, se lo incorporó a ese régimen. Pero deberá cumplir dos condiciones hasta que termine su condena.

El caso por el que fue condenado Pedro Darío Jofré Luján

El hecho ocurrió el 29 de julio de 2022, durante una protesta de ATE en la ciudad cordillerana de San Martín de los Andes. En ese contexto, Jofré Luján sacó un arma de fuego y disparó contra las personas presentes en la vía pública. En un clima de suma violencia intentó matar al fotoperiodista Federico Soto e hirió de gravedad a la trabajadora municipal Elena Cabeza.

A raíz de la investigación, la Justicia determinó que Jofré Luján había disparado con intención de matar y en 2023 fue condenado a 8 años de prisión efectiva por tentativa de homicidio agravado, portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento.

De las salidas transitorias a la libertad condicional

Tras recibir la condena, Jofré Luján comenzó a cumplir la pena y, conforme fue transcurriendo el tiempo, se lo incorporó al régimen progresivo previsto por la ley de ejecución penal. En un primer momento se le habían concedido salidas transitorias bajo estricta supervisión judicial.

Ya en 2025, la Justicia autorizó a Jofré Luján a salidas controladas de apenas 12 horas cada dos meses. También le contemplaron como reducción de la pena algunas actividades que realizó en el penal. Esto último aceleró el acceso a instancias más flexibles del régimen penal.

Restricciones clave para Jofré Luján

La jueza de ejecución Raquel Gass tomó en cuenta el "informe favorable del gabinete técnico criminológico" y, tras haberse cumplido el plazo mínimo que exige la normativa vigente, resolvió incorporar a Jofré Luján al régimen de libertad condicional.

No obstante, la medida de Gass incluye restricciones clave para el condenado: Jofré Luján tiene prohibido el ingreso a San Martín de los Andes, la ciudad donde disparó. Tampoco podrá entablar ningún tipo de contacto con las víctimas hasta tanto cumpla el resto de la pena.