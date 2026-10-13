La Policía de Neuquén secuestró una motocicleta Honda XR de 150 cc con pedido de secuestro vigente por robo calificado durante la tarde de este lunes 12 de octubre en Cutral Có. El procedimiento se realizó alrededor de las 14:45, en la intersección de las calles 9 de Julio y Buta Ranquil.

El rodado fue detectado por efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje preventivo. Según la información oficial, la motocicleta se encontraba en aparente estado de abandono y presentaba características similares a las de un vehículo robado días antes en Plaza Huincul.

Ante la sospecha, los uniformados verificaron los datos del rodado mediante el sistema de Análisis. La consulta confirmó que tenía un pedido de secuestro activo en el marco de una investigación judicial.

Qué relación tiene la moto con una causa por robo

El requerimiento de secuestro estaba vinculado a una causa por robo calificado, correspondiente a una investigación de la Comisaría Sexta, con intervención de la Fiscalía Única de Cutral Có.

Una vez confirmada la situación del vehículo, intervino personal de la Comisaría 15ª, que concretó el secuestro de la motocicleta.

Por el momento, la información disponible no precisa si hubo personas identificadas o demoradas en relación con el hallazgo, ni si se determinó quién dejó la moto en el lugar.

Por qué es importante verificar los vehículos con pedido de secuestro

El procedimiento muestra cómo un patrullaje preventivo puede derivar en la detección de un vehículo requerido por la Justicia. La verificación de los datos permite establecer si una motocicleta o un automóvil presenta un pedido de secuestro vigente, incluso cuando no hay una denuncia nueva vinculada con el lugar donde aparece.

En este caso, la similitud con una moto sustraída días antes en Plaza Huincul motivó la consulta policial. Sin embargo, no se informó si el rodado secuestrado es efectivamente el mismo que fue denunciado como robado, un dato que deberá confirmarse en el marco de la investigación.