Personal del Departamento Comando Radioeléctrico logró recuperar un vehículo con pedido de secuestro vigente, tras una rápida acción de rutina que evidenció irregularidades en la documentación del automóvil.

El hecho se registró en el barrio Aeroparque, cuando efectivos de la División Investigaciones realizaban patrullajes preventivos. Al circular por calle Santa Teresita al 270 aproximadamente, los uniformados notaron un Citroën C4 rojo estacionado en la vía pública, cuya presencia despertó sospechas.

La inspección inicial reveló una incongruencia: la patente colocada en el vehículo correspondía a un Fiat Siena, y no al Citroën. Ante esta irregularidad, los policías procedieron a verificar el número de chasis (VIN) mediante el sistema SIFCOP, confirmando la verdadera matrícula del rodado.

Tras la verificación, se constató que el automóvil registraba un pedido de secuestro vigente desde el 2 de agosto de 2025, en el marco de una causa por robo de automotor a cargo de la Comisaría Sexta de Plaza Huincul.

El vehículo fue secuestrado de inmediato y trasladado a la División correspondiente, quedando a disposición de la Justicia. El procedimiento demuestra la efectividad de los controles rutinarios y la importancia de la atención a los detalles, que en este caso permitió frustrar la circulación de un auto robado por las calles del barrio.