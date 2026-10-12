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Barrio 29 de Septiembre de Bariloche

Atropelló a un joven y escapó: buscan al conductor con cámaras de seguridad

El hecho ocurrió el sábado por la noche en el barrio 29 de Septiembre de Bariloche. La víctima sufrió lesiones graves y fue trasladada al hospital. La Fiscalía analiza grabaciones, pero la falta de iluminación dificulta identificar el vehículo.

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 12 de octubre de 2026 a las 17:22
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La Fiscalía busca identificar al conductor que atropelló a un joven en el barrio 29 de Septiembre de Bariloche y se fue sin asistirlo.

Un joven fue atropellado por un vehículo cuyo conductor escapó sin asistirlo en el barrio 29 de Septiembre de Bariloche. El hecho ocurrió el sábado, cerca de las 22, y ahora la Fiscalía busca identificar al responsable mediante cámaras de seguridad. La víctima sufrió lesiones graves y debió ser trasladada al hospital zonal, mientras la investigación avanza para reconstruir lo ocurrido.

El siniestro ocurrió durante la noche y, tras recibir un aviso al 911, intervinieron efectivos policiales y una ambulancia. Cuando llegaron, encontraron al joven con sangrado, golpes en el rostro y fuertes dolores en una pierna. El conductor involucrado ya no estaba en el lugar y, hasta el momento, no fue identificado.

La Fiscalía comenzó a revisar las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la secuencia y determinar qué vehículo estuvo involucrado. Sin embargo, las primeras imágenes analizadas no permitieron visualizar el auto, debido a la escasa iluminación del sector.

Ante las dificultades para avanzar con esos registros, los investigadores también buscan obtener imágenes de cámaras privadas que puedan aportar datos sobre el vehículo y su recorrido. La información que surja de esas grabaciones podría resultar clave para establecer quién conducía al momento del impacto.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron que la investigación continúa y que se trabaja para reunir elementos que permitan identificar tanto al vehículo como a la persona que estaba al volante. Por ahora, no trascendieron datos que permitan establecer la identidad del conductor.

En tanto, el joven recibió asistencia médica y fue trasladado al hospital zonal. Según la información reunida hasta el momento, sufrió lesiones de carácter grave debido a que el tiempo estimado de recuperación supera los 30 días. Pese a la gravedad de las heridas, no correría peligro de vida.

 

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