Un joven fue atropellado por un vehículo cuyo conductor escapó sin asistirlo en el barrio 29 de Septiembre de Bariloche. El hecho ocurrió el sábado, cerca de las 22, y ahora la Fiscalía busca identificar al responsable mediante cámaras de seguridad. La víctima sufrió lesiones graves y debió ser trasladada al hospital zonal, mientras la investigación avanza para reconstruir lo ocurrido.

El siniestro ocurrió durante la noche y, tras recibir un aviso al 911, intervinieron efectivos policiales y una ambulancia. Cuando llegaron, encontraron al joven con sangrado, golpes en el rostro y fuertes dolores en una pierna. El conductor involucrado ya no estaba en el lugar y, hasta el momento, no fue identificado.

La Fiscalía comenzó a revisar las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la secuencia y determinar qué vehículo estuvo involucrado. Sin embargo, las primeras imágenes analizadas no permitieron visualizar el auto, debido a la escasa iluminación del sector.

Ante las dificultades para avanzar con esos registros, los investigadores también buscan obtener imágenes de cámaras privadas que puedan aportar datos sobre el vehículo y su recorrido. La información que surja de esas grabaciones podría resultar clave para establecer quién conducía al momento del impacto.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron que la investigación continúa y que se trabaja para reunir elementos que permitan identificar tanto al vehículo como a la persona que estaba al volante. Por ahora, no trascendieron datos que permitan establecer la identidad del conductor.

En tanto, el joven recibió asistencia médica y fue trasladado al hospital zonal. Según la información reunida hasta el momento, sufrió lesiones de carácter grave debido a que el tiempo estimado de recuperación supera los 30 días. Pese a la gravedad de las heridas, no correría peligro de vida.