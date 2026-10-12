Un control de rutina terminó con un importante decomiso en la cordillera: dos hombres trasladaban 155 astas de ciervo en una camioneta Toyota Hilux gris y no tenían la documentación obligatoria para justificar su transporte. El procedimiento se realizó este domingo en la intersección de las rutas nacionales 40 y 237, donde efectivos policiales detectaron la carga y convocaron a personal de la Administración de Parques Nacionales.

El operativo comenzó cuando los uniformados realizaban tareas preventivas y detuvieron la marcha del vehículo en el que viajaban los dos hombres. Ante la situación, los ocupantes accedieron a trasladarse voluntariamente hasta el Destacamento Nahuel Huapi, donde se realizó una inspección más detallada de la carga.

Allí intervino personal de Parques Nacionales, que verificó la documentación exigida para el traslado de productos de origen animal. La revisión permitió establecer que los hombres no contaban con la guía de tránsito obligatoria para transportar las astas, una irregularidad que derivó en el secuestro de todos los elementos.

En total, fueron decomisadas 155 astas de ciervo, cuya carga quedó bajo las actuaciones administrativas del organismo nacional. Además, se labró el acta de infracción correspondiente por la falta de documentación, mientras se avanzaba con los trámites del procedimiento.

En paralelo, la Policía verificó los datos de la Toyota Hilux gris en los sistemas informáticos y constató que el vehículo no registraba pedidos de captura ni impedimentos legales. Ese control permitió descartar restricciones sobre el rodado, aunque no modificó la infracción detectada durante la inspección de la carga.

Una vez finalizadas las actuaciones de rigor, los dos hombres fueron autorizados a continuar su viaje. Sin embargo, las astas quedaron secuestradas y el expediente administrativo pasó a la órbita de Parques Nacionales, que deberá dar continuidad al procedimiento.