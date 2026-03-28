Una persecución por distintas calles de la ciudad de Neuquén terminó con dos hombres detenidos y una camioneta recuperada. El operativo se activó luego de que se detectara un vehículo con irregularidades en su identificación, lo que permitió ubicarlo y seguir sus movimientos.

Todo comenzó horas después de que una mujer denunciara el robo a punta de pistola de su Volkswagen Amarok. El vehículo volvió a aparecer en circulación con una patente modificada, lo que alertó al sistema de monitoreo urbano y derivó en un despliegue en la zona oeste de la ciudad.

Cuando los efectivos intentaron interceptarlo, los ocupantes aceleraron y escaparon, iniciando un seguimiento que se extendió por varias arterias. Durante ese recorrido, uno de ellos mostró un arma de fuego, aunque no se registraron disparos.

El seguimiento terminó con un choque y detenciones

La fuga finalizó cuando la camioneta perdió el control y terminó sobre una vereda. En ese momento, tres personas bajaron del vehículo y corrieron en distintas direcciones.

Dos de ellos fueron alcanzados a pocas cuadras, mientras que un tercero logró escapar. En el trayecto, uno de los sospechosos descartó un arma en el patio de una vivienda, que luego fue resguardada por los efectivos. Desde la Policía informaron que el procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 21°, con apoyo de la División Centro de Monitoreo Urbano.

La camioneta fue secuestrada y será sometida a peritajes para avanzar en la investigación. Además, durante el operativo, un móvil policial resultó con daños tras el seguimiento. Los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia y se espera que en las próximas horas se definan las medidas procesales.