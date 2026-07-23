Un operativo de la Policía de Neuquén terminó con el secuestro de un revólver calibre .38 y la demora de un hombre en Cutral Co. El procedimiento se inició durante la tarde del miércoles luego de que una vecina advirtiera sobre la presencia de una persona con actitud sospechosa en la vía pública. Tras las actuaciones judiciales, el involucrado recuperó la libertad y quedó supeditado a la investigación.

La secuencia comenzó alrededor de las 16:08, cuando una mujer se comunicó con el Centro de Operaciones Policiales para informar que un hombre caminaba por la zona de las calles San Luis y Ejército Argentino con un bolso rojo y una campera negra, comportamiento que le llamó la atención.

La Policía desplegó un operativo y encontró el arma

Con la descripción aportada, efectivos del Departamento Comando Radioeléctrico iniciaron un rastrillaje por distintos sectores de la ciudad. Minutos después localizaron al sospechoso en la esquina de Zapala y 25 de Mayo.

Durante la identificación, los uniformados advirtieron que el hombre presuntamente llevaba un arma de fuego entre sus prendas. Ante esa situación solicitaron la colaboración de la Brigada de Investigaciones y decidieron trasladar el procedimiento a la Comisaría 15°, ya que comenzaron a reunirse personas vinculadas al entorno del demorado.

La causa seguirá abierta para establecer la procedencia del revólver y determinar en qué circunstancias llegó a poder del sospechoso.

En la dependencia policial, el personal confirmó el hallazgo de un revólver calibre .38 milímetros. El arma quedó secuestrada bajo cadena de custodia y fue sometida a las actuaciones correspondientes con intervención de Criminalística.

La Fiscalía ordenó las actuaciones y el hombre quedó supeditado a la causa

Una vez finalizadas las diligencias, la Fiscalía interviniente dispuso que el hombre fuera notificado de la imputación. Luego recuperó la libertad, aunque continuará vinculado al expediente mientras avanza la investigación.

La causa seguirá abierta para establecer la procedencia del revólver y determinar en qué circunstancias llegó a poder del sospechoso. Mientras tanto, la Policía de Neuquén continuará con las tareas ordenadas por la Justicia para completar la investigación.