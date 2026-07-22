Una investigación desarrollada por el Departamento Delitos Económicos de la Dirección Delitos Neuquén permitió desarticular una maniobra de defraudación mediante el uso indebido de datos de tarjetas de crédito y recuperar una importante cantidad de mercadería adquirida de manera fraudulenta.

La causa comenzó tras la denuncia presentada en abril por una reconocida firma comercial de la ciudad de Neuquén, que detectó operaciones realizadas con datos de tarjetas cuyos titulares desconocieron los consumos, generando un perjuicio económico superior a los 9,4 millones de pesos.

La investigación que permitió los allanamientos

A partir de distintas tareas investigativas, que incluyeron el análisis de documentación comercial, registros fílmicos, dispositivos tecnológicos, entrevistas a testigos y tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar la modalidad utilizada, identificar a los presuntos responsables y localizar los domicilios donde se almacenaban los bienes adquiridos mediante la maniobra.

Con las pruebas reunidas y por disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, se concretaron este miércoles, tres allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Neuquén.

Como resultado de los procedimientos, se recuperaron sanitarios, griferías, accesorios de baño, porcelanatos y otros materiales pertenecientes a la empresa damnificada. Además, se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la investigación.

Durante los operativos también fue demorado un hombre mayor de edad, quien quedó supeditado a la causa judicial.

La investigación permitió avanzar significativamente en el esclarecimiento del hecho, reconstruyendo el circuito utilizado para la recepción, distribución y ocultamiento de la mercadería obtenida de forma fraudulenta.

La Dirección Delitos recuerda las medidas para proteger datos:

• Controlar periódicamente los movimientos de las tarjetas de crédito y débito.

• No compartir datos sensibles, como número de tarjeta, código de seguridad o claves, por teléfono, mensajes o redes sociales.

• Activar las notificaciones de consumos en las aplicaciones bancarias.

• Denunciar de inmediato ante la entidad bancaria y la Policía cualquier consumo no reconocido, extravío o uso indebido de tarjetas o datos financieros.