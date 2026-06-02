A medida que pasan la horas, surgen datos relevantes con respecto al devastador incendio que arrasó el centro regional de distribución de La Anónima en Cipolletti. Los primeros datos ubican el origen de las llamas en los antiguos galpones ferroviarios emplazados junto a las vías, un sector que había sido desalojado por el Municipio apenas unos días antes del siniestro.

Ese dato se convirtió en el principal foco de atención de los investigadores. Según la información recabada por el personal policial que arribo al lugar apenas comenzado el fuego, testigos aseguraron, el fuego no se habría iniciado dentro de las instalaciones de la empresa sino en las estructuras ferroviarias abandonadas ubicadas en el predio lindero.

A la izquierda de la imagen los galpones del ferrocarril y a la derecha, la estructura del deposito de La Anonima

Desde allí, favorecidas por la presencia de materiales altamente combustibles, las llamas avanzaron con una velocidad alarmante hacia el gigantesco centro logístico de La Anónima. Lo que generó una rápida intervención de todas las fuerzas de seguridad, Comisaría 4°, el Destacamento 114° del barrio El Manzanar, bomberos de Cipolletti y Protección Civil, fuero los primeros en trabajar en el lugar.

El resultado fue devastador. En pocas horas, el fuego consumió buena parte de uno de los nodos de distribución más importantes de la Patagonia. Las pérdidas materiales son millonarias y el daño operativo para la cadena comercial todavía está siendo evaluado.

Sin embargo, la gran pregunta es qué provocó el incendio inicial en los galpones ferroviarios. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que ninguna hipótesis está descartada. Entre las posibilidades que se analizan figura que alguna persona en situación de calle haya ingresado al lugar y encendido una fogata para calefaccionarse durante las bajas temperaturas que afectan a la región. También se investiga si pudo tratarse de una acción intencional vinculada al reciente desalojo realizado en el sector.

Los galpones habían sido ocupados durante un tiempo por personas en situación de calle y otras que utilizaban las instalaciones abandonadas como refugio. Hace unos días, el Municipio había llevado adelante un operativo para recuperar el espacio, una circunstancia que ahora aparece inevitablemente bajo la lupa de los investigadores.

Las confirmaciones surgirán luego de que los peritos especializados trabajen para determinar el punto exacto donde comenzó el fuego. La tarea no es sencilla. La intensidad de las llamas provocó daños extremos tanto en los galpones ferroviarios como en el predio de La Anónima, alterando buena parte de las evidencias que podrían ayudar a esclarecer el caso.

Por estas horas, el escenario sigue siendo impactante. Los bomberos de Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos y Neuquén continúan con el trabajo en la zona afectada, entre estructuras retorcidas, techos colapsados y toneladas de mercadería destruidas.