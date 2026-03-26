Un policía retirado con una mujer se presentaron en la comisaría 23ª de la localidad de San Martín de los Andes, ubicada en calle Belgrano, con el argumento de supuestamente brindar una charla "literaria" a los internos alojados en el calabozo. Según el portal Realidad Sanmartinense, además llevaban elementos como comida para disimular el ingreso.

En un principio la situación no despertó sospechas, ya que aparentemente no era la primera vez que realizaban este tipo de visitas. Además el hombre, al ser un suboficial mayor retirado, brindaba confianza al personal que lo conocía.

Sin embargo, al momento de realizar la verificación de rutina de los elementos ingresados, los efectivos detectaron una irregularidad: dentro de uno de los panes encontraron un envoltorio de nylon con una sustancia verdosa sospechosa.

Ante este hallazgo, se dio inmediata intervención a la División Antinarcóticos Lagos del Sur, quienes confirmaron que se trataba de Cannabis Sativa.

Así se confirmó que la pareja intentaba ingresar droga a los detenidos alojados en la comisaría, conocido como modalidad "delivery", lo que derivó en el inicio de actuaciones judiciales y en la apertura de una investigación interna para determinar responsabilidades.

Además destacaron que las charlas "literarias" de esta pareja a los presos no estaban formalmente presentadas en ningún proyecto oficial.

El hecho generó preocupación en el ámbito policial local, ya que pone en evidencia vulnerabilidades en los controles y el riesgo que conlleva una situación así, que afortunadamente fue detectada a tiempo.