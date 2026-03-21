Un operativo del Departamento Antinarcóticos de la Policía de Neuquén permitió desarticular una presunta boca de expendio de drogas en el barrio Belén de la ciudad de Neuquén.

La investigación se inició el 12 de febrero de 2026 a partir de una denuncia anónima realizada a través de la aplicación “Neuquén Te Cuida”. Vecinos alertaron sobre movimientos compatibles con el narcomenudeo, especialmente en horario vespertino, lo que generaba preocupación en la zona.

Investigación y personas identificadas

Tras las primeras tareas investigativas, la División Antinarcomenudeo corroboró la veracidad de la denuncia e identificó a tres personas como presuntos responsables: una pareja de 27 años y la madre del hombre, de 43.

Según informaron fuentes policiales, el inmueble investigado contaba con cámaras de videovigilancia para monitorear el exterior.

El punto de venta funcionaba en cercanías de una escuela primaria y espacios de esparcimiento, en un sector de tránsito frecuente, lo que incrementaba el riesgo para vecinos y residentes de barrios aledaños.

Intervención judicial y procedimiento

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, dirigida por la fiscal María Eugenia Titanti, quien autorizó el allanamiento tras reunir pruebas suficientes.

El procedimiento se realizó el 20 de marzo de 2026, luego de 36 días de investigación, y se extendió durante aproximadamente cuatro horas.

Secuestro de droga, dinero y elementos

Como resultado del allanamiento, dos personas fueron detenidas y una tercera quedó imputada por presunta infracción a la Ley 23.737.

Durante el procedimiento se secuestraron: