Declararon culpable a un hombre por abusar sexualmente de un nene en Neuquén: piden 12 años de prisión

Un hombre fue declarado penalmente culpable por abusar sexualmente de un nene. La agresión de M.E.P.M. se produjo entre 2022 y 2023 en un barrio de la capital neuquina. La justicia no reveló el nombre del agresor con el objetivo de preservar la intimidad de la víctima. El fiscal del caso Manuel Islas requirió 12 años de prisión para el violador.



Ahora, el tribunal que deberá establecer el monto de la pena, integrado por Juan Pablo Encina, Cristian Piana y Lucas Yancarelli, es el mismo que declaró, por unanimidad, penalmente responsable a M.E.P.M., por el delito de abuso sexual con acceso carnal –continuado-, en calidad de autor.



Durante la audiencia, para solicitar la condena, Islas manifestó como circunstancias agravantes la extensión del daño causado, la continuidad, pluralidad y reiteración de hechos, la asimetría de poder y de edad entre víctima y victimario, entre otras.

El fiscal del caso Manuel Islas pidió 12 años de prisión para el agresor sexual.

El próximo viernes se conocerá la pena

El tribunal adelantó que dará a conocer su veredicto el próximo viernes en una audiencia que la Oficina Judicial deberá fijar para tal fin.



Según acreditó el fiscal del caso Manuel Islas en el debate oral, M.E.P.M. abusó sexualmente de un niño de forma reiterada entre fines del 2022 y septiembre del 2023. Los ataques sexuales fueron cometidos al menos 20 veces, cuando la víctima se quedaba a dormir en la casa del condenado, ubicada en un barrio de la capital provincial.



Como parte de la sentencia, M.E.P.M. fue inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).