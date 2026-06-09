Andrés Leal era profesor de plástica de San Antonio Oeste. Hoy está acusado de haber abusado de 11 alumnas de primer grado en las Escuela Primaria 146 y Escuela Primaria 6. El caso conmocionó la localidad rionegrina y los vecinos enardecidos le quemaron el departamento en el que vivía con su familia. Desde ese día está detenido esperando el juicio. La defensa insiste en que los relatos fueron producto de un clima social muy caliente fabricada por el miedo colectivo. En tanto, la Fiscalía planteó un patrón repetido de conductas, con juegos par aprovecharse de las nenas.

La Sala 1 del Auditorium estuvo desbordada. Padres, madres y familiares de las niñas se mezclaron con allegados del acusado, que llegó esposado y bajo custodia. El tribunal, encabezado por Marcelo Álvarez, escuchó a los fiscales César Arbués y Hernán Trejo, quienes detallaron que los hechos se habrían repetido entre marzo de 2023 y junio de 2024, siempre en horario de clases de Plástica. La acusación es por abuso sexual agravado por la función de educador, un delito que podría marcar un precedente en la provincia.

Desgarrador testimonio de una víctima

Las cámaras Gesell se convirtieron en el corazón del debate. Como anticipo en su momento Mejor Informado, se conoció que una niña relató que el docente le tocaba sus partes íntimas a cambio de un juguete Squishy. Ese detalle, repetido en otros testimonios, se transformó en símbolo del caso: lo infantil convertido en moneda de abuso. El abogado querellante Damián Torres remarcó que los relatos son consistentes y que no existe vínculo entre las familias, lo que refuerza la credibilidad.

La defensa contraataca

El abogado Emiliano Gallego adelantó que intentará demostrar que los relatos surgieron en un contexto de alarma social. “Lo que pasó acá es un día normal de clases que se convirtió en un infierno”, lanzó, cuestionando la demora de casi dos meses entre la primera denuncia y la primera Cámara Gesell. Según la defensa, ese lapso permitió que se instalara públicamente la hipótesis de abuso y contaminó las declaraciones posteriores.

Durante el fin de semana se conoció una carta pública de la familia del docente que evidencia lo difícil que fue enfrentar la reacción popular, en la que destrozaron, saquearon y quemaron su vivienda. Que junto con su hija tuvo que escapar de San Antonio Oeste para resguardar sus vidas. Y negó todo lo sucedido. Que el docente se ocupaba por prepararle juegos a sus alumnos para poder hacer más amenas las clases y que no hubo ningún abuso. Es más, confirmó que solicitaron que el hecho sea juzgado por un jurado popular, para que quede expuesto todo el caso, sin embargo la fiscalía y la querella los se opusieron a una pena mayor para evitar ese tipo de debate.