El Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió que un jurado popular juzgue a un hombre acusado de cometer abusos sexuales durante un período de 19 años contra una mujer que integraba su entorno familiar. La solicitud fue realizada en diciembre pasado y este viernes se confirmaron distintos aspectos del proceso en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén.

El organismo estuvo representado por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Cecilia Sabaté, quienes ratificaron la acusación y solicitaron que se declare inadmisible un recurso de la defensa.

Según la teoría del caso presentada por el MPF el 16 de diciembre, el imputado —identificado como J.R.— habría abusado de la víctima desde su niñez hasta su adultez. Se le atribuye el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por los daños a la salud física y mental, por ser encargado de su guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la convivencia. Esta última agravante se considera hasta que la víctima alcanzó la mayoría de edad.

La imputación se encuadra además en concurso ideal con corrupción de menores continuada, todo en calidad de autor.

Debido a que la pena prevista supera los 15 años de prisión, el MPF solicitó la intervención de un jurado popular integrado por 16 personas —12 titulares y 4 suplentes— con paridad de género. La Oficina Judicial fijará en los próximos días la fecha del juicio.

Dónde y cómo habrían ocurrido los hechos

Durante la audiencia de control de acusación, la asistente letrada del MPF detalló que los abusos ocurrieron principalmente en el domicilio donde víctima e imputado convivieron hasta 2020. También habrían tenido lugar en oficinas de empresas del acusado en Neuquén, en hoteles durante viajes que realizaban juntos y en un camión de transporte de mercadería que contaba con una cama.

La denuncia se formalizó cuando la mujer ya era mayor de edad. “Esto implicó una ruptura del secreto familiar y la denuncia”, señaló Sabaté durante la audiencia.

Rechazo a los planteos de la defensa

Este viernes se realizó una audiencia de impugnación en la Ciudad Judicial. El fiscal jefe y la asistente letrada solicitaron que se rechacen dos planteos del defensor particular, Marcelo Muñoz: la exclusión de familiares del acusado ofrecidos como testigos por la fiscalía y la supuesta caducidad de la querella por la ausencia de la víctima en la audiencia de control de acusación.

“Ambos planteos ya fueron resueltos en la audiencia de control de acusación y no tienen instancia recursiva en este momento”, sostuvo Breide Obeid. La querella, representada por el abogado Carlos Caroselli, adhirió a la postura del MPF.

Por unanimidad, el Tribunal de Impugnación —integrado por Andrés Repetto, Nazareno Eulogio y Patricia Lupica Cristo— avaló la posición de la fiscalía. Declaró inadmisible el primer agravio y, aunque consideró admisible de manera excepcional el segundo, lo rechazó en el fondo.

Los jueces indicaron que la legislación permite a la víctima intervenir en el proceso por sí o por representante legal, y que en este caso no había dudas sobre su voluntad de continuar con la acusación. Además, impusieron las costas al acusado.

Con estas resoluciones, el expediente quedó encaminado hacia un juicio por jurados que podría realizarse en los próximos meses y que tendrá un fuerte impacto judicial y social en la provincia.