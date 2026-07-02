Personal de la Subcomisaría 75º interceptó un vehículo particular que trasladaba carne de caballo en condiciones irregulares, durante un operativo de prevención realizado sobre la Ruta Nacional 23. El procedimiento se concretó alrededor de las 19 horas de este miércoles, en uno de los accesos a la localidad, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una Ford EcoSport conducida por un hombre con domicilio en Pilcaniyeu.

Durante la inspección, los uniformados constataron que el conductor transportaba en el habitáculo un animal faenado de aproximadamente 170 kilogramos, oculto entre frazadas y una bolsa de consorcio. La maniobra evidenció la intención de trasladar la carne sin cumplir con las condiciones mínimas de seguridad e higiene exigidas para sustancias alimenticias.

Ante la irregularidad, el hombre fue trasladado a la unidad policial, donde se dispuso el decomiso de la carne y el inicio de acciones judiciales por infracción a la Ley Provincial Nº 2534, normativa que regula el transporte y la faena de productos cárnicos en la provincia. La acción forma parte de las tareas de prevención impulsadas por el Comando Superior de la Policía de Río Negro y la Jefatura de la Unidad Regional III, con el objetivo de reforzar la seguridad en áreas rurales y prevenir hechos delictivos vinculados al abigeato y la faena irregular.

Los operativos se desarrollan mediante controles permanentes en rutas y caminos de la región, con intervención de unidades de orden público y de la Brigada Rural, que despliega recursos para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Estas acciones buscan proteger la salud pública, garantizar condiciones sanitarias adecuadas y desalentar el transporte ilegal de productos cárnicos.