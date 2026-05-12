La Justicia de Bariloche resolvió elevar a juicio la causa por el brutal asesinato de Gastón Marcelo Latif, el hombre que murió degollado tras una violenta pelea ocurrida dentro de una despensa del barrio. El acusado continuará detenido bajo prisión preventiva en el área de salud mental del hospital mientras espera el debate oral, que se realizará ante un tribunal colegiado y contará con unos 50 testigos.

El crimen ocurrió el 10 de febrero de 2025 entre las 22:30 y las 22:50 dentro del kiosco “Kim-Ruca”, ubicado en la esquina de Habana y Namuncurá. Según reconstruyó la Fiscalía, Latif se encontraba junto a su pareja cuando comenzó un altercado con otras personas presentes en el lugar.

En medio de la discusión, el imputado habría sacado un cuchillo y atacado violentamente a la víctima. La herida más grave impactó directamente en el cuello y le provocó un shock hipovolémico fatal. La escena generó conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona, que quedaron impactados por la violencia del ataque.

La acusación quedó encuadrada como homicidio simple y durante la audiencia de control las partes presentaron las pruebas que buscarán incorporar en el juicio oral. Entre ellas aparecen registros fílmicos, reconstrucciones del hecho, informes forenses, pericias criminalísticas y testimonios de civiles y policías que estuvieron aquella noche en la despensa.

La defensa pública intentó cuestionar parte de la evidencia reunida durante la investigación e incorporó informes vinculados a la salud mental del acusado. Uno de los puntos más discutidos fue el tipo de juicio que debía realizarse. La querella que representa a la familia de Latif pidió que el caso fuera tratado por un jurado popular, pero el juez rechazó ese planteo.

Además, el magistrado decidió mantener la prisión preventiva con internación en el sector de salud mental del hospital hasta el inicio del juicio. Consideró que no existen cambios en la situación del acusado que permitan modificar la medida.