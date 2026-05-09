Una influencer se filmó en Bariloche acariciando un ratón que podría transmitir hantavirus

Un video publicado por una influencer desató un gran revuelo en Bariloche luego que se mostrara manipulando un roedor en un sendero de montaña, en un contexto marcado por la preocupación por el hantavirus.

La publicación se difundió el jueves 7 de mayo a través de Instagram y rápidamente se volvió viral. En las imágenes, la creadora de contenido se acerca al animal, lo toma con sus manos y lo acaricia, mientras menciona el riesgo sanitario asociado a este tipo de fauna.

La crítica de sus seguidores

El contenido generó una inmediata reacción en redes sociales. Decenas de usuarios expresaron su rechazo y remarcaron el peligro de interactuar con animales silvestres, especialmente en zonas donde circula el virus.

Entre los mensajes se repitieron advertencias sobre la transmisión del hantavirus y críticas a la conducta mostrada en el video. También hubo comentarios más agresivos que apuntaron directamente a la exposición pública del episodio.

La influencer respondió y eliminó comentarios

Frente a la repercusión, la influencer utilizó sus historias para responder a las críticas. Señaló que el video correspondía a una situación ocurrida tiempo atrás y explicó que en ese momento no identificó el tipo de roedor.

También indicó que decidió compartir el material como una advertencia sobre lo que podría haber ocurrido. Afirmó que no sufrió consecuencias en su salud tras el contacto con el animal.

En medio de la polémica, optó por desactivar los comentarios en la publicación y cuestionó el nivel de agresividad recibido en redes sociales.