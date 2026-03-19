El regreso del gobernador Alberto Weretilneck tras su participación en la “Argentina Week” en Nueva York no cerró la polémica política. Legisladores de los bloques opositores Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro presentaron un pedido de informes para conocer en detalle los costos del viaje y la conformación de la comitiva.

Ante las consultas, el mandatario explicó que los pasajes y la estadía no fueron financiados por la Provincia ni por Nación, sino por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo que dispone de un presupuesto específico para la presencia de las provincias en el exterior. “Estamos preparando la respuesta y en el momento oportuno se dará a conocer”, aseguró en Bariloche.

Weretilneck precisó que viajó acompañado únicamente por Andrea Confini, representante de Río Negro en el directorio de YPF, cuyos gastos fueron cubiertos por la empresa. “No tiene relevancia frente a lo que la Provincia está consiguiendo”, sostuvo, en referencia a las gestiones realizadas en el marco del evento.

El gobernador cuestionó la postura de la oposición y defendió la importancia de la misión oficial: “Si consideran un problema que el gobernador viaje cuando estamos obteniendo inversiones de más de treinta mil millones de dólares, están mirando mal los logros que estamos alcanzando para la Provincia”.

El pedido de informes busca precisar si el mandatario utilizó el avión presidencial o vuelos comerciales, además de detallar empresa, itinerario, forma de contratación y monto abonado. También se solicita información sobre la eventual participación de otros funcionarios provinciales o representantes privados.