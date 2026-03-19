En la madrugada de este jueves y tras más de 12 horas de debate, el Congreso de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), que se realizó en Roca, resolvió declarar insuficiente la propuesta salarial del gobierno provincial y exigir la convocatoria a paritarias antes del 31 de marzo. De no concretarse, el gremio adelantó que se reunirá ese mismo día para debatir la aplicación del paro de 48 horas, ya aprobado en un congreso anterior.

La propuesta oficial presentada por el gobierno de Río Negro incluye el depósito de una compensación de 250.000 pesos en dos cuotas. La primera a pagarse este viernes 20 de marzo. Además de un incremento del 5,29% en los haberes de marzo y actualización automática por inflación. También mejoras en el ítem zona desfavorable y movilidad.

Desde el Ejecutivo se destacó que la oferta busca sostener el poder adquisitivo en un contexto inflacionario y garantizar previsibilidad en los ingresos. Sin embargo, los congresales de UnTER consideraron que los porcentajes no alcanzan a cubrir la pérdida acumulada y remarcaron la necesidad de una recomposición más profunda.

La secretaria general del gremio, Laura Ortiz señaló que “fue una jornada muy extensa. Está claro y queremos decirles a los compañeros que esta no es la respuesta que esperamos y le exigimos al gobierno que nos convoque. Necesitamos mejorar el salario del conjunto de los docentes”.

La discusión se da en un escenario de tensión creciente: el gremio advierte que la falta de acuerdo puede derivar en medidas de fuerza, mientras que el gobierno insiste en que la propuesta es “responsable y acorde a las posibilidades financieras de la provincia”.