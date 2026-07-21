Continúan las pericias para determinar con exactitud qué fue lo que provocó el gran incendio con pérdidas totales en el incendio del galpón de Sakura, ocurrido el pasado 9 de julio en Neuquén Capital.

En las últimas declaraciones, Alejandro Delgado, de Bomberos Voluntarios de Centenario, confirmó cuál sería la causa, descartando que haya sido un incendio intencional o provocado por una falla eléctrica.

El fuego, que comenzó en la parte media del edificio, se propagó hasta el fondo, donde estaban los elementos inflamables en el depósito.

Según el especialista, el evento se desató por una reacción química exotérmica entre productos químicos para piletas, específicamente permanganato de potasio y aceites presentes en dos estibas de papel y cartón apiladas.

Detalló que esto provocó un aumento abrupto de temperatura, lo cual inflamó el material combustible y alcanzó solventes, pegamentos y tuberías de PVC, lo cual provocó que las llamas se propaguen por todo el edificio, alcanzando los 700 grados de temperatura en un momento.

Las tareas de enfriamiento comenzaron aproximadamente 24 horas después del incendio, cuando se realizaron las primeras pericias y averiguaciones. Además en ese momento se comprobó que las pérdidas habían sido totales.

Por otro lado, indicó a Canal 7 que se estaba evaluando si había que demoler gran parte de la estructura debido al peligro que significaba para quienes transitaban por allí. Por el momento consideran que hay riesgo de colapso paulatino de paredes internas y vigas.

Esta semana iniciarían los trabajos de demolición en los sectores afectados. Durante las tareas se descartó la red de gas, el sistema de calefacción, las líneas energizadas de los servidores, los elevadores a batería y los montacargas a combustible.

La pericia final aún no fue emitida y será enviada a la compañía aseguradora junto a una serie de recomendaciones técnicas y normativas.