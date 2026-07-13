La empresa que había sido contratada para retirar los residuos del depósito de La Anónima, destruido por un incendio a comienzos de junio, ahora enfrenta una emergencia similar. Un galpón de Crisalis, ubicado en el barrio Villa Alicia de Cipolletti, fue alcanzado por un incendio de grandes dimensiones que movilizó durante horas a bomberos, policías y personal municipal.

La coincidencia vuelve a poner el foco sobre una firma que había cobrado notoriedad tras intervenir en uno de los incendios más importantes registrados este año en la ciudad. Esta vez, el fuego afectó sus propias instalaciones.

Un incendio que obligó a un gran despliegue

El siniestro comenzó minutos antes de la medianoche del domingo en el predio ubicado en la esquina de General Paz y San Lorenzo.

La magnitud de las llamas obligó a convocar seis dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos y Centenario. También participaron efectivos policiales, Protección Civil y camiones cisterna del municipio para reforzar el suministro de agua.

Como medida preventiva, el tránsito fue interrumpido sobre avenida General Paz mientras se desarrollaban las tareas para controlar el incendio.

Humo, fuego y horas de trabajo

Durante gran parte de la madrugada, una espesa columna de humo cubrió el sector y el olor a quemado llegó a distintos puntos de Cipolletti. La visibilidad se vio aún más reducida por la niebla que había sobre la ciudad.

Recién después de las 2 de la madrugada los bomberos lograron contener el fuego dentro del galpón. Hasta el momento no se informó que originó el incendio ni qué materiales había almacenados en el lugar.

Vecinos de la zona aseguraron que las llamas alcanzaron una gran altura durante los primeros minutos del siniestro.

Sin heridos y con una investigación por delante

El oficial Nicolás Pita, del Destacamento 114 del barrio El Manzanar, confirmó que el incendio fue reportado a través de la Central de Emergencias 109. También destacó que no hubo que lamentar heridos.

Además, indicó que el fuego no salió de los límites del predio y que no existía riesgo para las viviendas cercanas.

Dos incendios, una misma empresa

El nombre de Crisalis ya era conocido en Cipolletti por haber sido la empresa contratada para retirar y tratar los residuos del depósito de La Anónima, que quedó destruido tras un incendio de grandes dimensiones ocurrido a principios de junio.

Ahora, pocas semanas después de aquel operativo, el fuego alcanzó un galpón de la propia firma.

Por el momento no existe ninguna información oficial que vincule ambos incendios. Las causas del nuevo siniestro serán determinadas por los peritajes que realizarán los especialistas una vez que finalicen las tareas de enfriamiento y se pueda ingresar de manera segura al edificio.