"Nos alienta y nos hace ponernos de pie": el emotivo mensaje de Sakura tras el incendio

En un comunicado firmado por "Todos los que somos y hacemos Sakura", la empresa manifestó su profundo agradecimiento a quienes estuvieron presentes desde que ocurrió el incendio.

El mensaje comienza reconociendo especialmente a los vecinos, quienes, además de verse afectados por el operativo y las consecuencias del siniestro, se ofrecieron a colaborar en todo lo necesario.

También hubo un reconocimiento para los clientes, que llamaron para ofrecer ayuda y enviar mensajes de apoyo, y para los proveedores, quienes pusieron recursos y asistencia a disposición para afrontar la reconstrucción.

El reconocimiento a colegas y empresas

Uno de los apartados del comunicado menciona especialmente a distintas empresas y referentes del sector que brindaron apoyo inmediato, a quienes agradecieron "sus cálidos mensajes y su actitud", destacando la predisposición demostrada en un momento complejo.

La empresa sostuvo que ese acompañamiento refleja "la grandeza" de quienes integran el entramado comercial de la región.

El valor del equipo de trabajo

Otro de los ejes del comunicado estuvo dirigido a los trabajadores de Sakura.

La firma aseguró que, después de más de 38 años de historia, emociona mirar a cada integrante del equipo y encontrar en todos la misma voluntad de seguir adelante.

"Nos alienta, nos hace ponernos de pie y andar. Son la razón que da sentido a nuestra existencia", señala uno de los párrafos centrales del texto.

Un incendio que movilizó a Neuquén

El incendio, ocurrido el jueves a la mañana, generó una importante repercusión en la comunidad neuquina y despertó múltiples muestras de solidaridad tanto de particulares como de empresas.

Aunque las pérdidas materiales fueron significativas, el comunicado deja en claro que el principal objetivo ahora es avanzar en la recuperación de la empresa y mantener el vínculo construido durante casi cuatro décadas con clientes y proveedores.