Personal policial de la Comisaría 21° del barrio Melipal demoró durante la madrugada de este miércoles a un hombre presuntamente involucrado en el intento de robo de cableado perteneciente a una obra en construcción.

El procedimiento se inició a partir de un requerimiento del Centro de Operaciones Policiales (COP), luego de que el operador de un domo de monitoreo advirtiera la presencia de un sospechoso que habría sustraído cableado de un predio ubicado en inmediaciones de calles Hualcupén y Rayén.

Con las características aportadas, efectivos policiales realizaron un patrullaje preventivo por la zona y localizaron al individuo en calles José Feliciano y Doctor Ramón.

Al momento de la identificación, transportaba un rollo de cable con una ficha de conexión trifásica, cuyas características coincidían con las del elemento denunciado como sustraído por el sereno de la obra.

Ante esta situación, el hombre fue demorado por el presunto delito de robo en grado de tentativa y trasladado a la Comisaría 21°, quedando a disposición de la Justicia.