Atraparon in fraganti a dos hombres que intentaban robar materiales en una obra en construcción del centro de Neuquén

Dos hombres fueron detenidos luego de ser descubiertos mientras intentaban robar materiales de una obra en construcción ubicada en pleno centro de la ciudad de Neuquén. Los sospechosos fueron sorprendidos por el personal de seguridad del predio cuando intentaban sustraer elementos y, al advertir la presencia policial, intentaron escapar, aunque fueron alcanzados y demorados a pocas cuadras del lugar.

El hecho ocurrió durante la tarde de lunes en una obra ubicada sobre calle Córdoba, donde un vigilador de una empresa privada observó a dos individuos manipulando materiales con intención de llevárselos. Ante la situación, dio aviso inmediato a la Policía, lo que permitió la intervención de efectivos de la Comisaría Primera que se encontraban realizando tareas preventivas en la zona.

Los delincuentes intentaron escapar al advertir la presencia de los efectivos, pero fueron interceptados a pocas cuadras del lugar.

A partir de la alerta, personal de Bicipolicías y Patrulleros Motoristas desplegó un operativo cerrojo en los alrededores para impedir la fuga de los involucrados. Uno de los hombres intentó escapar corriendo a pie y fue perseguido por los efectivos hasta ser interceptado en la zona de calle Santa Fe, mientras que el segundo ladrón fue alcanzado en la intersección de las calles Talero y Córdoba.

La rápida respuesta policial permitió frustrar el intento de robo antes de que los sujetos lograran retirar los elementos del lugar. Ambos hombres fueron reducidos y demorados por su presunta participación en una tentativa de hurto, quedando vinculados a la investigación judicial correspondiente.

Tras el procedimiento, los detenidos fueron trasladados a la sede de la Comisaría Primera, donde quedaron a disposición de la Justicia. La intervención policial se produjo en un sector de alta circulación de la capital neuquina y evitó que el hecho avanzara con la sustracción de materiales de la obra.