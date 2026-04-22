Esta tarde, dos hombres fueron demorados en un comercio de la ciudad de Neuquén luego de que intentaran llevarse mercadería sin pagar. Durante el procedimiento, la Policía de Neuquén constató que uno de ellos era buscado por la Justicia de otra provincia en una causa por robo de ganado.

Un intento de hurto terminó con dos demorados en Neuquén

Un operativo policial en un hipermercado de esta capital terminó este miércoles por la tarde con dos hombres demorados luego de haber intentado retirarse con productos que no habían abonado. El episodio sumó además un dato inesperado: uno de los sospechosos tenía un pedido de captura vigente.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 3° alrededor de las 14. Efectivos, que cumplían servicio adicional en un comercio ubicado sobre calle Belgrano, fueron alertados por agentes de la seguridad privada del lugar.

Según trascendió, los dos hombres habrían cruzado la línea de cajas sin pagar distintos productos que tenían escondidos entre las prendas. Esto activó la intervención inmediata del personal policial.

Descubrieron que uno de los sospechosos era buscado por la Justicia

Tras ser interceptados e identificados, los efectivos constataron que uno de los demorados registraba un pedido de captura vigente solicitado por la Policía de San Juan. Fuentes policiales indicaron que el requerimiento judicial estaba vinculado a una causa por abigeato (hurto de ganado) y contaba con intervención de la Justicia.

El hallazgo modificó el alcance del procedimiento, que pasó de una tentativa de hurto en un comercio a incluir la situación judicial pendiente del sospechoso.

De sacar productos escondidos, a la comisaría

Luego de las actuaciones en el lugar, ambos sujetos fueron demorados y trasladados a la unidad policial para continuar con las diligencias correspondientes. El caso quedó bajo investigación mientras se avanzaba con las actuaciones por el intento de sustraer mercadería y por la situación procesal del hombre con pedido de captura.

Seguridad en comercios: el rol del monitoreo y la rápida intervención

El hecho volvió a poner en foco los controles de seguridad en grandes superficies comerciales y la articulación entre personal privado y la Policía para prevenir delitos.

En este caso, la alerta del personal de seguridad del hipermercado y la presencia de efectivos de la Policía de Neuquén fueron clave. La interacción de ambos permitió frustrar el intento de robo y derivó además en la detención de un hombre que era buscado en otra provincia.