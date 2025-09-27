Un intento de robo frustrado en el Parque Industrial Oeste de Neuquén terminó con la detención de un hombre que tenía pedido de captura vigente emitido por la justicia de Salta. La rápida y precisa intervención del sereno del lugar, quien alertó a la policía ante movimientos sospechosos en la zona, fue determinante para lograr el arresto del prófugo.

El primer operativo se desencadenó cerca de las 00:45, cuando un sereno dio aviso a la Comisaría 20º al detectar movimientos sospechosos en las inmediaciones de un predio de la zona industrial. Gracias a su alerta oportuna, una patrulla acudió al lugar y logró interceptar a un individuo cuyas características coincidían con las informadas.

Tras ser identificado, el personal confirmó a través del Centro de Análisis Criminal que el hombre tenía un pedido de captura activo proveniente de la provincia de Salta. Además, fue vinculado a una causa por tentativa de hurto, por lo que fue inmediatamente demorado y quedó a disposición de la justicia interviniente.

Durmió tras las rejas

En tanto, horas después, a la 01:50, otro móvil policial de la Comisaria 20 logró dar con un segundo hombre con pedido de captura, esta vez en el barrio Jaime de Nevares. El sospechoso era buscado por una causa local de robos y hurtos, y también fue trasladado al Destacamento La Meseta, donde quedó bajo custodia judicial.

Ambos procedimientos refuerzan el valor de la colaboración ciudadana y la respuesta articulada de las fuerzas de seguridad. En particular, el aviso del sereno fue clave para detener a un individuo prófugo de otra provincia, evitando así nuevos hechos delictivos y permitiendo su puesta a disposición de la justicia.