Efectivos de la comisaría 21° recuperaron este domingo una motocicleta que había sido sustraída en el barrio Melipal de la ciudad de Neuquén. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 10:40 en inmediaciones de calles Hualcupén y Kilka, luego de un llamado telefónico que alertó sobre una persona que trasladaba una motocicleta.

Al arribar al lugar, los uniformados identificaron a un hombre que empujaba el rodado e intentaba ponerlo en marcha, manifestando que presentaba desperfectos mecánicos y que lo llevaba hacia un taller.

Durante la identificación, el sujeto no pudo acreditar la propiedad del motovehículo ni presentar la documentación obligatoria. Ante las contradicciones en sus dichos y el estado de nerviosismo, el personal policial realizó averiguaciones con vecinos del sector, logrando descubrir que la motocicleta se encontraba fuera de uso en el patio de una vivienda del barrio y había sido sustraída momentos antes.

Luego de que la damnificada se presente con la documentación del rodado, se procedió al secuestro de la motocicleta y a la demora del sospechoso, quien fue trasladado a la unidad policial junto al vehículo recuperado.

La Fiscalía de Robos y Hurtos dispuso la restitución del motovehículo a su legítima propietaria y que el demorado quedara supeditado a la causa judicial.