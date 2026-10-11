Durante un procedimiento de rutina realizado durante la noche del sábado 10 de octubre, en la zona de la estación de servicio de calle Pacheco, efectivos de la Comisaría Cuarta de Cipolletti secuestraron un auto que registraba un pedido de secuestro activo solicitado por la Justicia de Buenos Aires.

El procedimiento se concretó en la estación de servicio ubicada sobre la calle Pacheco, un punto de alto tránsito de la ciudad durante un patrullaje preventivo.

Mientras se realizaba la intervención policial, cerca de las 21, las autoridades procedieron a la demora de cuatro menores de edad que se encontraban a bordo del rodado, un Renault Sendero.

Al revisar el interior del vehículo, los uniformados hallaron armas de fuego, las cuales fueron incautadas de inmediato para su posterior peritaje balístico.

Además, fuentes confirmaron que el automóvil contaba con pedido de captura por robo en la provincia de Buenos Aires por lo que ya se le dio intervención a la Justicia para determinar la situación legal de los jóvenes involucrados.