El barrio Bouquet Roldán avanza con un plan de limpieza intensivo para erradicar microbasurales, en un trabajo articulado entre la comisión vecinal y el municipio. Así lo confirmó su presidente, Wilfredo Vega, quien valoró el operativo encabezado por el equipo municipal y subrayó la necesidad de reforzar la conciencia ambiental entre los vecinos.

“Hace un par de noches que están trabajando, incluso en horarios nocturnos. Es para destacar el compromiso, porque no tienen problema en salir a laburar a cualquier hora”, señaló Vega sobre el operativo, que incluye tareas en sectores críticos como la calle 12 de Septiembre.

El dirigente barrial explicó al programa La Segunda Mañana por AM550 que las intervenciones no se limitan a los espacios visibles, sino que también abarcan el interior del barrio, donde se retiran residuos voluminosos acumulados. “Se ha preocupado bastante también por lo interno del barrio, aprovechando para levantar los volúmenes grandes de basura”, indicó.

Uno de los puntos clave del plan es la eliminación de microbasurales históricos. Según Vega, los operativos coordinados y visibles generan un impacto positivo en la conducta vecinal. “Hemos limpiado lugares donde se juntaba mucha basura y, a partir de ese movimiento grande, ya no se volvió a formar el basural”, destacó.

Sin embargo, el referente advirtió que aún persisten problemas vinculados a la falta de información y hábitos. “Esto es cultural. Hay vecinos que no saben o no se informan sobre dónde llevar los residuos grandes, y otros que vuelven a sacar basura fuera de los tiempos establecidos”, explicó.

En ese sentido, recordó que la recolección de residuos voluminosos se realiza una vez al año por barrio, por lo que pidió respetar el cronograma. “Muchos lo entienden y esperan la fecha, pero otros sacan basura apenas pasa el operativo y ahí se vuelve a generar el problema”, señaló.

Otro factor que complica la situación es el ingreso de personas ajenas al barrio que arrojan residuos. “Hay vecinos que cuentan que pasan camionetas y tiran basura. Les pedimos que, si pueden, saquen fotos para identificar estas situaciones”, agregó.

Más allá de la limpieza, Vega mencionó que la seguridad sigue siendo otra de las principales preocupaciones en Bouquet Roldán, aunque destacó el trabajo coordinado con la comisaría. “Hay buena comunicación y respuesta rápida, pero también hay problemas que se repiten y requieren un abordaje más amplio”, concluyó.

El desafío, coinciden desde la comisión vecinal, no solo pasa por limpiar, sino por sostener los espacios en condiciones a través del compromiso colectivo.