Entraron por el garaje y se llevaron todo lo que pudieron

Un robo en una vivienda del oeste neuquino encendió la alarma en el barrio. Personas desconocidas forzaron la puerta del garaje y lograron ingresar a la casa, de donde sustrajeron distintos elementos de valor.

El hecho fue advertido por el propietario, quien radicó la denuncia y detalló la faltante de equipos electrónicos, herramientas y otros efectos personales.

La modalidad —forzar un acceso lateral para evitar ser vistos— volvió a poner en foco la preocupación de los vecinos por este tipo de delitos.

Investigación rápida y una pista firme

Personal policial de la Comisaría 41° intervino desde las primeras horas tras conocerse el robo. En el lugar realizaron el relevamiento de indicios y avanzaron con las primeras diligencias investigativas.

A partir de esa tarea inicial, lograron consolidar una línea concreta que permitió identificar un domicilio vinculado con el hecho.

Con la intervención del Ministerio Público Fiscal, solicitaron una orden de allanamiento que fue autorizada por la Justicia.

Allanamiento en Bouquet Roldán

El procedimiento se llevó adelante en una vivienda del barrio Bouquet Roldán. Allí, los efectivos secuestraron diversos elementos denunciados como robados.

Entre los objetos recuperados había equipos electrónicos, herramientas y pertenencias personales que habían sido sustraídas de la casa afectada.

Además, demoraron a dos personas que quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con la causa.

Objetos restituidos y causa en marcha

Tras el procedimiento, los bienes recuperados fueron restituidos a su legítimo propietario, conforme a las directivas judiciales vigentes.

El caso dejó una señal clara: ante la denuncia y el trabajo investigativo, el circuito delictivo puede desarticularse y los objetos sustraídos volver a manos de sus dueños. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar responsabilidades y el grado de participación de los demorados.