Un hombre fue demorado este martes en la ciudad de Centenario luego de que personal policial constatara que registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia neuquina. Además, los efectivos de la Policía de Neuquén secuestraron preventivamente un caloventor cuya procedencia no pudo ser justificada.

Personal de la Comisaría 52 de Centenario se encontraba realizando tareas cotidianas de patrullaje en la intersección de las calles Atahualpa Yupanqui y Leopoldo Lugones. Cerca de las 13:50, los uniformados observaron a un hombre que transportaba una caja de electrodoméstico. Tras identificarlo, los uniformados constataron que se trataba de un caloventor con la caja original.

La Justicia había ordenado su captura por una causa de hurto

Tras realizar la verificación de los datos, los policías constataron que el sospechoso contaba una pedido de captura vigente solicitado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Neuquén. De acuerdo con la información judicial, el requerimiento estaba vinculado a una investigación por el hurto de una motocicleta.

Además, el 10 de junio pasado, el Juez de Garantías Luis Giorgetti había dispuesto la declaración de rebeldía del sujeto. A raíz de esto, el pedido de captura se encontraba plenamente vigente.

El electrodoméstico, bajo custodia judicial

Ante la imposibilidad de acreditar la titularidad o procedencia del electrodoméstico, los efectivos resolvieron secuestrarlo preventivamente y preservarlo como prueba para la investigación. El hombre quedó demorado a disposición de la Justicia.

Como resultado del operativo, el caloventor fue incorporado bajo cadena de custodia para las actuaciones correspondientes. La investigación continúa bajo intervención judicial para establecer tanto la situación procesal del detenido como la procedencia del objeto secuestrado.