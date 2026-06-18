Un operativo desplegado por efectivos de la Comisaría Segunda de Neuquén permitió demorar a un joven y secuestrar diversos elementos presuntamente vinculados a maniobras delictivas, entre ellos un inhibidor de señal utilizado para neutralizar sistemas de alarma de vehículos. El procedimiento se inició durante la tarde del martes 16 de junio, cuando un vecino alertó a la Policía sobre posibles interferencias en el sistema de seguridad de su automóvil mientras permanecía estacionado sobre la avenida Olascoaga.

A partir de la denuncia, los efectivos implementaron un patrullaje preventivo en la zona para intentar localizar a los sospechosos.

La persecución terminó con un vehículo abandonado

Durante el operativo, los uniformados identificaron un automóvil cuyos ocupantes, al advertir la presencia policial, escaparon a gran velocidad por distintas calles de la ciudad.

La maniobra derivó en una persecución que incluyó un operativo cerrojo para evitar la fuga. Finalmente, el vehículo fue localizado en la zona de calle Verzegnassi, donde quedó abandonado luego de impactar contra un cordón cuneta.

Los ocupantes descendieron y continuaron la huida a pie. Sin embargo, uno de ellos fue alcanzado y demorado por el personal policial tras un seguimiento por el sector.

Secuestraron un inhibidor de señal y un escáner automotor

Posteriormente, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos autorizó una requisa vehicular sobre el automóvil secuestrado. Durante la inspección, los investigadores encontraron un equipo de comunicación tipo inhibidor de señal, un escáner para vehículos y un teléfono celular. Todos los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia para determinar su vinculación con posibles hechos delictivos.

Las autoridades investigan ahora el origen y utilización de estos dispositivos, habitualmente asociados a maniobras destinadas a vulnerar sistemas de seguridad en automóviles.

Trabajo coordinado entre áreas de investigación

El procedimiento contó con la participación de efectivos de la Comisaría Segunda y de las Oficinas de Investigaciones Zona Sur Este y Zona Sur Oeste. Gracias al trabajo conjunto de las distintas dependencias de la Policía del Neuquén se logró localizar a los sospechosos, recuperar evidencia de interés y avanzar rápidamente en la recolección de pruebas para la causa que continúa bajo investigación judicial.