Estas vacaciones de invierno 2026, el Tren Solar de la Quebrada presenta una innovadora experiencia que combina su emblemático recorrido con la reconocida Ruta del Vino de Jujuy, posicionándose como una puerta de entrada a uno de los productos turísticos más singulares del país.

El 26 de julio, el Tren Solar de la Quebrada unirá su itinerario con la Ruta del Vino en Jujuy, brindando a los pasajeros la oportunidad de disfrutar de degustaciones en bodegas ubicadas en la Quebrada y los Valles, mientras se sumergen en la cultura andina a bordo del primer tren impulsado 100% por energía solar en Latinoamérica.

Este nuevo servicio, denominado Tren del Vino, invita a recorrer las distintas paradas para conocer bodegas locales y degustar etiquetas que reflejan el carácter único de un territorio que está consolidando una ruta del vino joven y en crecimiento, siempre acompañado por guías y sommeliers a bordo para enriquecer la experiencia.

Estación Volcán; el inicio de la ruta del vino

El viaje comienza en la Estación Volcán, donde un guiado interpretativo introduce a los pasajeros en la historia del vino jujeño, su proceso productivo y las particularidades del entorno donde se cultiva. La primera parada en la Estación Tumbaya permite iniciar el recorrido de vinos con Antropo Wines y Bodega El Molle, quienes ofrecen una degustación guiada de sus propuestas.

Continuando el trayecto, el tren llega a la Estación Purmamarca, donde los visitantes disfrutan de un almuerzo maridado y un recorrido por el viñedo de Amanecer Andino. Luego, el viaje prosigue hacia la Estación Maimará, con una degustación de Bodega Yanay —que pronto contará con un apeadero propio— y Bodega Fernando Dupont, un clásico de la región.

Vacaciones de invierno 2026: el Tren Solar de la Quebrada lanza el Tren del Vino en Jujuy

La siguiente parada es la Bodega El Bayeh, ubicada en el Apeadero El Bayeh, donde los pasajeros experimentan un recorrido inmersivo por el terroir con una nueva degustación. La jornada culmina en la Estación Tilcara, con un Wine Shop que exhibe etiquetas de bodegas de toda la provincia, ideal para llevarse un recuerdo de la experiencia.

El Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca se puede abordar desde Jujuy y recorre algunos de los pueblos más emblemáticos del norte argentino, ofreciendo un viaje que combina paisajes únicos, cultura andina y vinos de altura, en una propuesta que promete marcar un hito en el turismo regional durante estas vacaciones de invierno.